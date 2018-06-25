ارتفاع الدولار يضغط على الذهب بفعل التوترات التجارية

انخفضت #أسعار_الذهب اليوم الاثنين جراء تعرضها لضغوط بفعل #ارتفاع_الدولار في ظل احتمالات زيادة #أسعار_الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب 0.3% إلى 1266.60 دولار للأونصة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم نسبتها 20% على جميع واردات السيارات التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم ترمب حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية، فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو/تموز 2017 عند 95.529 في أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب في العادة من #التوترات_السياسية والاقتصادية لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة، ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأميركيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 16.31 دولار للأونصة.

وارتفع #البلاتين 0.1% إلى 873.70 دولار للأونصة. ولامس البلاتين 851.74 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2016.

وانخفض #البلاديوم 0.6% إلى 951.22 دولار للأونصة. وتراجع المعدن لأدنى مستوى في سبعة أسابيع إلى 947.15 دولار للأونصة يوم الجمعة.