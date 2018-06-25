السهم خسر 50% في 3 شهور.. ماذا يحدث في "دريك آند سكل"؟

هبط سهم دريك آند سكل في تعاملات اليوم الاثنين في سوق دبي بقوة، ليصل لأدنى مستوى في تاريخه عند 0.88 درهم.

وقد دفعت هذه الخسائر مؤشر سوق دبي للتراجع وسط موجة بيع قوية على السهم، بعد هبوطه دون مستوى درهم.

وحتى الساعة 12:10 بتوقيت السعودية، وبحسب البيان التي طالعتها "العربية نت"، تراجع سهم #دريك_آند_سكل بنسبة 10%، إلى 0.90 درهم، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 78 مليون درهم، وأحجام 84.3 مليون سهم.

هذه التراجعات تأتي فيما لم تعلن الشركة عن أية أخبار جوهرية باستثناء إحالة الإدارة السابقة للشركة للجهات القانونية.

كانت شركة "دريك أند سكل" كشفت 6 يونيو الجاري أن لجنة التحقيق بممارسات الإدارة السابقة قد انتهت من التحقيق وقامت بتسليم جميع مخالفاتها إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات للبدء بالإجراءات القانونية.

ويرى محللون أن هذه التراجعات لا يوجد ما يبررها.

وبلغت خسائر السهم منذ مطلع العام الجاري نحو 60%، فيما خسر السهم خلال 3شهور فقط نحو 50%، من قيمته، و19.64%، خلال أسبوع واحد فقط.

وكانت عمومية "#دريك_أند_سكل" السنوية والتي انعقدت في شهر أبريل من العام الحالي قد رفضت تبرئة عضوين من مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية 2017.

يذكر أن مجلس الإدارة الجديد للشركة قرر بشهر أكتوبر من العام المنصرم تعيين لجنة تحقيق عالمية للنظر في المعاملات التاريخية للشركة وموافاته بتقرير حول هذه المعاملات فور الانتهاء منها.

وفي 11 يونيو الجاري أعلنت دريك آند سكل أن شركة تبارك للاستثمار قامت بتحويل 45 مليون سهم من حصتها في الشركة من بنك "الإمارات للاستثمار" إلى مؤسسة مالية أخرى، كضمان مقابل الحصول على تسهيلات مالية.

وأوضحت الشركة أنه تم نقل ملكية هذه الأسهم مع احتفاظ شركة "تبارك للاستثمار" بكامل حقوقها كمالك فعلي لهذه الأسهم.