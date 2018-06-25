الليرة التركية ترتفع بأكثر من 2% أمام الدولار

ارتفعت #الليرة_التركية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين بأكثر من 2%.

وفي أحدث المعاملات، ارتفعت الليرة لتصل إلى مستوى أقوى من 4.55 ليرة للدولار بزيادة في قيمتها بـ2,9% مقارنة مع 4.6625 ليرة عند الإغلاق يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وسجلت الليرة التركية تحسنا بنحو 3% مقارنة مع الدولار بعد فوز اردوغان في الانتخابات، وذلك بعد أن خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل العملة الأميركية خلال العام الحالي.

وازداد القلق مؤخرا بشأن وضع الاقتصاد التركي رغم نسبة النمو العالية التي حققها نظرا لارتفاع نسب التضخم والعجز.

وكانت الليرة التركية قد سجلت تراجعا كبيرا مقابل الدولار في المعاملات المبكرة قبيل الانتخابات التي حولت انتباه المستثمرين إليها.

وسجلت الليرة حينها مستوى متراجعا عن نحو 4.74 ليرة لكل دولار أميركي، في مقابل السعر السابق عند 4.64 ليرة لكل دولار الذي سجلته الخميس الماضي.

إلى ذلك، ارتفعت #السندات_التركية المقومة بالدولار استحقاق عام 2022 وما بعده اليوم الاثنين.



وحقق الإصدار المستحق في 2040 أكبر مكاسب يومية منذ عام 2013، إذ ارتفع 2.898 سنت ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 93.698 سنت، وفقا لبيانات تومسون رويترز.



غير أن بعض الاستحقاقات القصيرة الأجل تراجعت قليلا، حيث انخفض الإصدارين المستحقين في 2019 و2020 بمقدار 0.1-0.3 سنت.