نيكاي الياباني يغلق منخفضاً مع صعود الين

انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع إقبال متعاملين على بيع أسهم شركات كبرى من بينها فاست ريتيلينج وسوفت بنك، فضلا عن الأسهم الدفاعية، بينما سجلت أسهم التعدين أداء أقوى بعد أن قفزت أسعار النفط يوم الجمعة.

وهبط سهم شارب 5.1% بعدما قالت الشركة إنها ستصدر 78.4 مليون سهم عبر طرح عام.

ونزل نيكاي 0.8% ليغلق عند 22338.15 نقطة، مواصلا الخسائر البالغة 1.6 بالمئة التي مني بها الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.5% إلى 109.46 ين في التعاملات الآسيوية.

وفقد سهم فاست ريتيلينج واحدا بالمئة، وسوفت بنك 2.4% ليساهما في خصم 40.6 نقطة من المؤشر نيكاي.

وسجلت أسهم التعدين أداء أقوى، وارتفع سهم إنبكس كورب 1.8% بعد أن قفز النفط يوم الجمعة عقب قرار أوبك زيادة الإنتاج من الشهر المقبل.

وفي التعاملات الآسيوية، نزل النفط بعد أن أخذ المستثمرون في الاعتبار زيادة الإنتاج الطفيفة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% ليصل إلى 1728.27 نقطة.