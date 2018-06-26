الدولار ينخفض أمام الين مع اشتداد النزاعات التجارية

تراجع #الدولار أمام الين في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، ليحوم قرب أدنى مستوياته في أسبوعين، مع استمرار تقوض شهية المستثمرين للمخاطرة جراء اشتداد النزاع بين #الولايات_المتحدة وشركائها التجاريين.

وتأثرت الأسواق سلبا برسائل تجارية متباينة من واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الاثنين، إن القيود الاستثمارية التي ستفرضها الوزارة لن تقتصر على الصين فحسب بل ستطبق "على كل الدول التي تحاول سرقة تقنياتنا".

غير أن مستشار البيت الأبيض للتجارة والتصنيع بيتر نافارو أدلى بتصريحات تتعارض مع كلام الوزير، قائلا إن أي قيود استثمارية تقترحها إدارة الرئيس دونالد ترمب ستستهدف الصين دون غيرها من الدول.

ورغم أن الدولار قلص خسائره لفترة وجيزة بعد تصريحات نافارو، فقد تراجعت العملة الأميركية إلى 109.57 ين لتنزل 0.2% وتقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين 109.365 ين الذي لامسته يوم أمس الاثنين.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 94.259 ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في 11 شهرا البالغ 95.533 الذي لامسه يوم الخميس.

وأثر #النزاع_التجاري بين الولايات المتحدة والصين سلبا على التعاملات الخارجية لليوان أمام الدولار، ليسجل أضعف مستوى له في نحو 6 أشهر.

وحددت الصين اليوم سعر الدولار أمام اليوان عند 6.5180، ليقل قليلا عن التوقعات التي تقارب 6.5220، وتوقع بعض المحللين أن تحاول السلطات الصينية في الأيام المقبلة مواجهة ضعف اليوان.

وارتفع اليورو 0.1% في التعاملات الآسيوية إلى 1.1716 دولار، مواصلا تعافيه من أدنى مستوى في 11 شهرا 1.1508 دولار الذي بلغه يوم الخميس.

وسجل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، وهي عملات مرتبطة بتجارة السلع الأولية، أداء دار بين الاستقرار والتراجع الطفيف، مع انحسار زخم موجة صعود أسعار النفط الخام وتراجع أسعار النحاس.