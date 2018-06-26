تدفقات متوقعة بـ2.4 مليار دولار بسوق الكويت في سبتمبر

في مؤشر على حالة السبات التي تعيشها #البورصة_الكويتية منذ بداية الأزمة المالية قبل 10 سنوات، قالت شركة #هيرمس في تقرير أصدرته أمس للمستثمرين: "استيقظوا..فهناك نحو 900 مليون دولار ستتدفق للبورصة الكويتية مع نهاية هذه السنة إثر تفعيل الانضمام إلى مؤشر فوتسي في سبتمبر المقبل، ونحو 1.5 مليار دولار في حال الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI بعد المراجعة في مايو من السنة المقبلة والانضمام المحتمل في مايو 2020".

وفي الغالب لا تخاطب شركات الاستشارات والأبحاث المستثمرين بهذه اللغة العاطفية المباشرة، لكن الهدوء في التداولات في البورصة الكويتية يحتاج لتنبيه بشكل مختلف.

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وتفاعلت البورصة، أمس، مع هذه الأخبار، حيث قفزت السيولة 100%في جلسة واحدة أمس لتبلغ 20 مليون دينار.

وتركزت السيولة على #الأسهم_المصرفية والقيادية، وعلى رأسها الوطني وبيتك والخليج وزين وأجيليتي، التي توجهت لها 50% من سيولة أمس، علما أن "هيرمس" توقعت أن يكون الوطني وبيتك وزين وأجيليتي الأكثر استفادة من الأموال المتفقة.

وتعادل توقعات هيرميس بتدفق 2.4 مليار دولار من #الاستثمارات_الأجنبية إلى #البورصة_الكويتية خلال العامين المقبلين قيمة الاستثمارات التي تدفقت لها خلال الـ 3 أعوام الماضية (2015 - 2017).