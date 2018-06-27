الدينار البحريني يتعافى بقوة بعد الدعم الخليجي الثلاثي

تعافى #الدينار_البحريني بقوة مقابل الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت #السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم دعم مالي للبحرين.

وبلغ الدينار 0.37798 للدولار اليوم. وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه #صناديق_تحوط_السندات_البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.

وقالت السعودية و#الإمارات و#الكويت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء، إنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم #الإصلاحات_الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي. ولم تفصح عن التفاصيل.

وفي سياق متصل انخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين اليوم الأربعاء من مستويات قياسية مرتفعة.



وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات تراجعت 16 نقطة أساس عن إغلاق أمس الثلاثاء إلى 529 نقطة أساس، بعدما زادت لمستوى مرتفع قياسي.



كما تعافت سندات البحرين الدولارية السيادية بقوة اليوم.

وقفز إصدار 2023 بمقدار 4.5 سنت إلى 92.9 سنت للدولار، بحسب تريدويب، بينما ارتفعت السندات الدولية استحقاق 2022 بواقع 4.3 سنت إلى 94.82 سنت.



كما ارتفعت صكوك البحرين، حيث زاد إصدار 2024 بمقدار 3.3 سنت إلى 93.69 سنت، وفقا لتريدويب.



ونزلت بعض السندات السيادية البحرينية إلى مستويات قياسية متدنية يوم الاثنين.