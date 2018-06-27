بنك باركليز: حان الوقت لشراء سندات البحرين

أصدر بنك "#باركليز" تقريراً قال فيه إن الوقت قد حان لشراء الأوراق المالية الخاصة بالبحرين.

كما انخفض العائد على السندات المستحقة في أغسطس عام 2023 من 8.95 % إلى 7.58% ، علما أن العائد على السندات يتراجع كلما ارتفع سعرها.

هذا وتراجعت أسعار عقود التأمين ضد مخاطر الائتمان أو CDS لأجل 5 سنوات بـ16 نقطة أساس لتقف عند 529 نقطة.

يذكر أن العجز الذي تقدره الحكومة البحرينية هذا العام يقدر بـ 3.5 مليار دولار.

وكانت السعودية و#الإمارات و#الكويت قد قالت في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء، إنها ستعلن قريباً عن برنامج متكامل لدعم #الإصلاحات_الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.