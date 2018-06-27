نيكاي يهبط مع تضرر شركات الطيران والشحن من ارتفاع النفط

هبط المؤشر #نيكاي_للأسهم_اليابانية بعد أن أضر ارتفاع أسعار #النفط بشركات صناعة المنتجات المطاطية وشركات الطيران والشحن، في حين زادت السوق ضعفا جراء انتهاء الحق في توزيعات الأرباح لأسهم عدد من الشركات.



لكن السوق تجاوزت المستويات المنخفضة، التي يتكهن متعاملون بأنها ترتبط بشراء بنك اليابان المركزي في صناديق المؤشرات.



وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.3 % إلى 22271.77 نقطة فيما حقق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مكاسب محدودة نسبتها 0.02 بالمئة ليغلق عند 1731.45 نقطة.



وسينتهي اليوم حق التوزيع النقدي لأسهم الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر كانون الأول، مما يعني أن المستثمرين لن يكونوا مؤهلين بعد اليوم للحصول على أحدث توزيع.



وقدر متعاملون في السوق أن تغيرات الأسعار الناتجة عن انقضاء الحق في التوزيعات ستخصم 30 نقطة من المؤشر نيكي القياسي.



ومن بين أسهم الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي التي ينتهي الحق في توزيعاتها اليوم جابان توباكو التي انخفضت أسهمها 3.9% وكانون وبريدجستون اللتان انخفضت أسهمهما 3% .



وسجلت أسهم شركات منتجات المطاط وقطاعي الطيران والنقل البحري أداء دون السوق وانخفضت مؤشراتها 2.7% و1.4% و1% على الترتيب بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف.



وارتفعت أسعار النفط اليوم عقب تعطل إمدادات في ليبيا وكندا وبعد أن أبلغ مسؤولون أميركيون مستوردين بوقف شراء النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.