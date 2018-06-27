JP Morgan يجري مشاورات لضم دول خليجية لمؤشر للسندات

بدأ "جي بي مورغان" مشاورات بشأن ضم #دول_خليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة والتي تحظى بمتابعة واسعة على الرغم من أن عددا من القضايا ما زالت شائكة.

ويعتبر مؤشر "جي بي مورغان" EMBI أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري #الأسواق_الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.

ولهذا، فإن الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في #سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.

ووفقا لتقديرات "جي بي مورجان" فإن استثمارات بنحو 360 مليار دولار تتبع مؤشراته لديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة.



وقد تضاف ديون بنحو 150 مليار دولار من الخليج بوزن متوقع يتجاوز 12%. وقد يحدث هذا تدريجيا بمعدل 2% شهريا ولمدة 6 أشهر.