"دريك أند سكل" تكشف عن أحداث جوهرية.. والسهم يقفز 3.3%

أعادت سوق دبي المالية دريك سهم آند سكل انترناشيونال للتداول مجددا عند الساعة 11:35 بتوقيت دبي، وذلك بعد إفصاح الشركة عن المعلومات الجوهرية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي إن مخالفات الإدارة السابقة قيد التحقيق وستقوم الشركة بالإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب.

وارتفع السهم بعد عودته للتداول في جلسة اليوم الخميس، ينهي الجلسة على مكاسب بنسبة 3.3%، إلى مستوى 0.753 درهم.

ونفت الشركة وجود أية معلومات مادية تؤثر على حركة التداول الأخيرة على السهم، مؤكدة استمرار المشاريع الحالية وقدرتها على الفوز بمشاريع جديدة في قطاعي المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية الكهربائية والصحية ضمن الأسواق الإقليمية الرئيسية.

موضوع يهمك هبط سهم دريك آند سكل في تعاملات اليوم الاثنين في سوق دبي بقوة، ليصل لأدنى مستوى في تاريخه عند 0.88 درهم.وقد دفعت هذه... السهم خسر 50% في 3 شهور.. ماذا يحدث في "دريك آند سكل"؟ أسواق المال

وذكرت أن التداولات الكبيرة على السهم مؤخرا لا تتعلق بأحداث جوهرية في الشركة وإنما نتيجة عمليات بيع هامش نتيجة قيام أحد المؤسسات المالية ببيع أسهم بعض المستثمرين في الشركة بموجة اتفاقية تمويل مبرمة بين الطرفين.

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وكان سوق دبي المالي عن إيقاف التداول على أسهم شركة #دريك_آند_سكل في #دبي ترقبا لصدور إفصاح من الشركة.

وخسر سهم شركة دريك أند سكل ثلث قيمته السوقية في أسبوع واحد فقط، وأغلق السهم على الحد الأدنى لليوم الثالث على التوالي في جلسة الأربعاء مع ارتفاع أحجام التداول في محاولة لإيقاف النزيف.

وتراجع سهم الشركة للجلسة 8 على التوالي ليخسر أكثر من 37% معظمها هذا الأسبوع.

وفي حين أعلنت الشركة عن عدم وجود أية معلومات مادية تؤثر على حركة التداول الأخيرة، لم تعلن الشركة موقفها بشكل واضح من إنكشاف محتمل على #مجموعة_أبراج_المالية.

يذكر أن الشركة قد أعلنت أوائل الشهر الحالي أنها قد انتهت من إجراء تحقيق في مخالفات الإدارة السابقة وأنها سلمت نتيجة التحقيق للجهات المختصة في دولة الامارات للبدء بالإجراءات القانونية ضد الإدارة السابقة.

وفي جهة متصلة طالب #مصرف_الامارات_المركزي بتجميد حسابات مؤسس شركة مقاولات مدرجة في السوق. وذكر عدة وسطاء أن مخاوف قادت إلى عملية تسييل قوية نتيجة الـ MARGIN CALL واستخدام التسهيلات والذي أثر سلبا على حركة السهم.

يذكر أن الشركة خفضت رأسمالها بنسبة 75% في اكتوبر الماضي لتغطية الخسائر المتراكمة ثم رفعت رأسمالها بإصدار 500 مليون سهم لصالح شركة #تبارك للإستثمار.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة دريك أند سكل في إبريل الماضي على عدم تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلدون الطبري وزينة الطبري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم بعد دخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية في 2017.

يذكر أن شركة تبارك وهي أكبر مستثمر في شركة دريك أند سكل قامت بتحويل 45 مليون سهم تملكها من بنك الامارات للاستثمار إلى مؤسسة مالية أخرى كضمان مقابل الحصول على تسهيلات.