اليورو يقفز بعد توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول الهجرة

قفز #اليورو اليوم الجمعة بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى #اتفاق_بشأن_الهجرة خفف الضغط على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن تجارا قالوا إن المكاسب التي تحققت قد تكون قصيرة الأجل بسبب الانقسامات العميقة داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان اليورو مرتفعا 0.7% مقابل #العملة_الأميركية إلى 1.1652 دولار ليتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر.

وهبط #الين الياباني 0.1% إلى 110.65 ين للدولار، بينما ارتفع #الدولار_الأسترالي 0.4% إلى 0.7377 دولار أميركي.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.6% إلى 94.872. وكان المؤشر ارتفع إلى 95.534 يوم الخميس، وهو مستوى كان آخر مرة يسجله فيها قبل عام.

وعلى الرغم من انخفاض اليوم الجمعة، كان المؤشر مرتفعا 5.5% خلال هذا الربع، وهو الصعود الأول منذ الربع الأخير من عام 2016.

موضوع يهمك ارتفع معدل #التضخم السنوي في #منطقة اليورو في مايو إلى 1,9% مقابل 1,2% في أبريل، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار... التضخم يرتفع في منطقة اليورو والبطالة الأدنى منذ 2008 اقتصاد





وانخفض اليوان الصيني مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر عند 6.6522 يوان للدولار اليوم الجمعة.

وخسرت العملة 3.5% هذا الشهر، وهي خسارة فاقت هبوطا بلغ 2.7% في أغسطس/آب 2015.