سوق مصر تربح 85 مليار جنيه بالنصف الأول وخسائر في يونيو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2018، ففيما صعد المؤشر الرئيسي والمؤشر المئوي، هوى المؤشر السبعيني بضغوط بيعية قوية من قبل المستثمرين الأفراد والصناديق والمؤسسات.

وجاءت المكاسب وسط ترقب المستثمرين بدء برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة السابقة والمقرر أن يبدأ تنفيذه في شهري يوليو وأغسطس المقبلين وفقاً لتصريحات وزير قطاع الأعمال المصري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال النصف الأول من العام الجاري، ربحت الأسهم المدرجة نحو 85.9 مليار جنيه بعدما صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 824.9 مليار جنيه بنهاية جلسات ديسمبر الماضي ليسجل نحو 910.8 مليار جنيه بإغلاق جلسة أمس الخميس ونهاية النصف الأول بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 10.41%.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 8.85%، مضيفاً نحو 1329 نقطة بعدما قفز إلى مستوى 16348 نقطة بنهاية تعاملات الخميس مقابل نحو 15019 نقطة بنهاية تعاملات العام الماضي.

وبلغت قيم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 119.6 مليار جنيه، عبر 28.27 مليار سهم.

وعلى مستوى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، فقد صعد خلال الفترة من بداية يناير الماضي وحتى نهاية يونيو الجاري بنسبة 9.37% عند مستوى 84.6 جنيه.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 4.61% رابحاً نحو 91 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1971 نقطة بنهاية تعاملات العام الماضي ليسجل مستوى 2062 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3% فاقداً نحو 25 نقطة بعدما تراجع من مستوى 829 نقطة بنهاية تعاملات ديسمبر الماضي إلى مستوى 804 نقاط بنهاية تعاملات النصف الأول من العام الجاري.

وعلى الصعيد الشهري، تراجعت المؤشرات بنحو جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي خلال الشهر الجاري بنسبة 1.45% خاسراً 238 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي خلال تعاملات الشهر الجاري بقيمة 19.5 مليار جنيه إلى مستوى 910.8 مليار جنيه، مقابل 930.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات شهر مايو الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.45%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 4.85%.