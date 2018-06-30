أداء دون المتوقع للأسهم في البورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات دون التوقعات، وأكثر ضعفاً من تلك المسجلة مع بداية العام الحالي وذلك على مستوى قيم وأحجام التداولات ومستويات التراجع والارتفاع المسجلة عند الإغلاق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي واجهت فيه جلسات التداول اليومية ارتفاعاً على مستوى المخاطر المصاحبة للاستثمار، وتراجع شهية المتعاملين للدخول في مراكز ذات مخاطر عالية سواء كانت على الأسهم القيادية أم المتوسطة أم الصغيرة، حيث تأثرت أسواق المال بالعديد من التطورات المحلية والإقليمية والدولية والتي تسببت في ارتفاع نطاقات التذبذب دون القدرة على تسجيل مستوى مقنع من التماسك والارتداد القائم على ارتفاع ثقة المتعاملين وحملة الأسهم بقدرتها من الارتداد الحقيقي، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية دون تحديد مسار واضح على المؤشرات الرئيسية.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات التداول الأخيرة تأثرت بعوامل ذات علاقة بالإغلاقات السعرية للنصف الأول من العام الحالي وما إلى ذلك من متغيرات ذات علاقة بالأداء للربع الثاني من العام الحالي، الأمر الذي أثر بدوره على قرارات المتعاملين لتكوين مراكز جديدة على الأسهم المتداولة من كافة الشرائح نظراً لدخول الشركات في فترة إعلان النتائج الربعية.

ودعا تقرير صحارى إلى أخذ الحيطة والحذر قبل الدخول في مراكز قصيرة أو طويلة الأجل إلى حين ظهور بعض النتائج أو التحليلات التي توضح بشكل أو بآخر عن قوة النتائج أو ضعفها والقطاعات الأكثر تطوراً، وتلك التي ما زالت تعاني من ضعف على نتائجها المالية، الأمر الذي يمكن من خلاله اتخاذ قرار الاستثمار الأكثر جدوى وأقل مخاطرة وبشكل خاص على المستثمرين الأفراد.

وذكر أن مستوى التقلبات المسجلة ليس لها ما يبررها إذا ما قمنا بالتحليل على أساس عوامل التأثير الرئيسية، وفي مقدمتها أداء أسواق النفط والأسعار المتداولة وحجم الإنفاق الحكومي وخطط التحفيز التي تطال القطاعات الرئيسية والشركات العاملة.

وهذا يعني أن التقلبات والأداء السلبي المسجل يمكن تصنيفه على أنه آني إلى قصير الأجل سرعان ما ينعكس إيجابا مع بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها الإيجابية، وقدرتها على توليد الأرباح وتقليل الخسائر المتراكمة نتيجة تأثرها بمؤشرات الأداء الرئيسية لاقتصادات المنطقة.