العملات الرقمية تتكبد 17 مليار دولار خسائر أسبوعية

فيما قلصت العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية "بيتكوين" خسائرها الأسبوعية، واصلت العملات المشفرة خسائرها لتتجاوز 17 مليار دولار في أسبوع.

وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال جلسات الأسبوع الماضي بنسبة 6.34 بالمئة بعدما تراجعت من مستوى 274.1 مليار دولار منذ بداية تعاملات السبت الماضي إلى مستوى 256.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم فاقدة نحو 17.4 مليار دولار.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، قلصت عملة "بيتكوين" خسائرها الأسبوعية لتسجل نحو 1.68 بالمئة بعدما نزلت إلى مستوى 6405 دولارات في تعاملات صباح اليوم السبت، مقابل نحو 6515 دولارا في تعاملات صباح السبت الماضي فاقدة نحو 110 دولارات.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 1.61 بالمئة خاسرة نحو 1.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 111.4 مليار دولار في تعاملات صباح السبت الماضي إلى مستوى 109.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وخسرت عملة "إيثريوم" بنسبة 9.72 بالمئة بعدما هوت إلى مستوى 452 دولارا مقابل نحو 501 دولار في تعاملات صباح السبت الماضي خاسرة نحو 49 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 50.2 مليار دولار إلى مستوى 45.3 مليار دولار فاقدة نحو 4.9 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 9.76 بالمئة.

وانخفضت عملة "ريبل" بنسبة 9.8 بالمئة متراجعة من مستوى 0.51 دولار إلى مستوى 0.46 دولار خاسرة نحو 0.05 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 9.4 بالمئة خاسرة نحو 1.9 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 20.2 مليار دولار في بداية تعاملات السبت الماضي لتسجل نحو 18.3 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 8.83 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 753 دولارا مقابل نحو 826 دولارا خاسرة نحو 73 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 9.15 بالمئة فاقدة نحو 1.3 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 14.2 مليار دولار إلى مستوى 12.9 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 16.84 بالمئة فاقدة نحو 1.6 دولار بعدما نزلت من مستوى 9.5 دولار في تعاملات صباح السبت الماضي إلى مستوى 7.9 دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 16.74 بالمئة خاسرة نحو 1.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 8.5 مليار دولار إلى نحو 7.1 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 15.49 بالمئة إلى مستوى 81.8 دولار مقابل نحو 96.8 دولار فاقدة نحو 15 دولار.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 0.5 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 5.1 مليار دولار إلى نحو 4.6 مليار دولار.