بالأرقام.. أداء سوق السعودية في النصف الأول من 2018

في نهاية النصف الأول من العام الجاري، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,314.19 نقطة، مرتفعاً 888.47 نقطة، أي ما يعادل 11.96% مقارنة بإغلاق النصف الأول من العام السابق، بحسب تقرير لـ#تداول.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال تلك الفترة في يوم 05/06/2018 عند مستوى 8,406.90 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول في #سوق_السعودية، 1,982.31 مليار ريال، أي ما يعادل 528.62 مليار دولار أميركي، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 12.38% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وسجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول، 475.58 مليار ريال أي ما يعادل 126.82 مليار دولار أميركي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 9.03% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 21.59 مليار سهم، مقابل 23.49 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول من العام 2017، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 8.10%.

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول في سوق السعودية 2، فبلغ 12.51 مليون صفقة، مقابل 11.13 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 12.34%.