خسائر "كارثية" للعملات الرقمية بـ 55% في 6 أشهر

قفزت خسائر #العملات_الرقمية بنسب حادة وعنيفة لتتكبد أكثر من نصف قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وخلال الأشهر الستة الماضية، بلغ إجمالي خسائر العملات المشفرة نحو 317.1 مليار دولار، منها 111.8 مليار دولار كانت من نصيب #بيتكوين بنسبة تراجع تقدر بنحو 35.25%.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 55.34 بالمئة، متكبدة خسائر بلغت 317.1 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية من 572.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي لتسجل نحو 255.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة "بيتكوين" بنسبة 51.58 بالمئة بعدما نزلت إلى مستوى 6376 دولارا، مقابل نحو 13170 دولارا في تعاملات نهاية ديسمبر الماضي فاقدة نحو 6794 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 50.61 بالمئة، خاسرة نحو 111.8 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 220.9 مليار دولار في تعاملات نهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 109.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

إيثريوم

وخسرت عملة " #إيثريوم " بنسبة 37.17 بالمئة إلى 453 دولارا مقابل نحو 721 دولارا في تعاملات خاسرة نحو 268 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 69.7 مليار دولار إلى مستوى 45.5 مليار دولار، فاقدة نحو 24.2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 34.72 بالمئة.

ريبل

وانخفضت عملة "ريبل" بنسبة 78.77 بالمئة، متراجعة من مستوى 2.12 دولار إلى مستوى 0.45 دولار، خاسرة نحو 1.67 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 75.76 بالمئة، خاسرة نحو 62.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 82.1 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي، لتسجل نحو 17.9 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأحد.

بيتكوين كاش

وحققت عملة #بيتكوين_كاش خسائر بنسبة 69.98 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 738 دولارا مقابل نحو 2459 دولارا، خاسرة نحو 1721 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 69.39 بالمئة، فاقدة نحو 28.8 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 41.5 مليار دولار إلى مستوى 12.7 مليار دولار.

أي أو إس

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 7 بالمئة فاقدة نحو 0.61 دولار بعدما نزلت من مستوى 8.64 دولار إلى مستوى 8.03 دولار.

لكن صعدت قيمتها السوقية بنسبة 44.89 بالمئة، رابحة نحو 2.2 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 4.9 مليار دولار إلى نحو 7.1 مليار دولار.

ليتكوين

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 63.63 بالمئة إلى مستوى 80 دولارا مقابل نحو 220 دولارا فاقدة نحو 140 دولارا.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 7.5 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 12 مليار دولار إلى نحو 4.5 مليار دولار.