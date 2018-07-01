سوق السعودية تدرج صكوكاً حكومية بـ 3.1 مليار ريال

أعلنت #وزارة_المالية_السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي السادس من #الصكوك المحلية عبر إعادة فتح هذا الطرح.

وجرى تحديد حجم #الإصدار_الإضافي بـ 3.1 مليار ريال، ليصبح حجم الإصدار الكلي نحو 12 مليار ريال سعودي.

وتأتي #الصكوك على ثلاث شرائح تبلغ الأولى قيمة 9.425 مليار ريال تُستحق في العام 2023، والثانية 1.5 مليار ريال تُستحق في العام 2025، والثالثة تبلغ 1.125 مليار ريال تستحق في العام 2028.

من جهتها، أعلنت شركة #السوق_المالية_السعودية #تداول الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج هذه الصكوك بقيمة إضافية تبلغ 3.1 مليار ريال موضحة على النحو الآتي:

- زيادة في الإصدار رقم 5-04-2018 (رمز تداول:5265) بقيمة 2,275,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 9,425,000,000 ريال.

- زيادة في إصدار رقم 7-04-2018 (رمز تداول:5266) بقيمة 400,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,500,000,000 ريال.

- زيادة في إصدار رقم 10-04-2018 (رمز تداول:5267) بقيمة 425,000,000 ريال سعودي ليصل إلى 1,125,000,000 ريال.

يذكر أن المملكة بدأت بإصدار الصكوك المحلية بالريال في يوليو العام الماضي، وبلغ إجمالي ما جمعته حتى اليوم 88.5 مليار ريال.