مصر تطرح سندات وأذون خزانة بـ182 مليار جنيه هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها ستطرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليار جنيه خلال يوليو الحالي.

وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة اليوم الأحد، أنه سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 و182 و273 و364 يوماً، بقيم 41,5 و40,25 و42.75 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضًا طرح سندات لأجل 3 سنوات استحقاق يوليو 2021، قيمتها 4 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 5 سنوات استحقاق يوليو 2023، بقيمة 5,25 مليار جنيه، كما سيتم طرح سندات لأجل 8 سنوات استحقاق يوليو 2026، بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 10 سنوات استحقاق مايو 2027 بقيمة 3,75 مليار جنيه.