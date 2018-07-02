الذهب يهبط مع صعود الدولار مدعوماً ببيانات أميركية

تراجعت أسعار #الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع #الدولار بعد أن دعمت بيانات التضخم الأميركي الأسبوع الماضي رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1248.98 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1250.20 دولار للأوقية.

وتعزز الدولار مقابل سلة عملات وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل مستوى مرتفعاً جديداً في ستة أسابيع عند 111.06 ين، مدعوماً بالقوة النسبية للاقتصاد الأميركي وفرص إجراء المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض البلاتين 0.8% في المعاملات الفورية إلى 840.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ يناير 2016 عند 835.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 15.98 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 0.5% ليصبح 947.76 دولار للأوقية.