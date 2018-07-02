اليورو يتكبد ثالث خسارة شهرية أمام الدولار

هبط #اليورو بـ0.5% وتراجعت عملات أخرى مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها إلى تقليص الطلب.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لانتكاسة أيضاً، بعدما تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ضربة جديدة حين عرض وزير داخليتها الاستقالة في خلاف متصاعد بخصوص سياسة الهجرة.

ونزل اليورو إلى 1.1633 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وتكبدت العملة الأوروبية ثالث خسارة شهرية على التوالي أمام الدولار في يونيو.

وتتصاعد التوترات قبل الموعد النهائي المحدد في السادس من يوليو الذي ستفرض فيه واشنطن رسوماً جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وأظهر مسحان لقطاع الصناعات التحويلية الصيني نشرت نتائجهما في الأيام القليلة الأخيرة، تباطؤ النشاط في القطاع، وهو ما يرجع في جانب منه إلى ضعف الصادرات.

وانخفضت أسواق الأسهم الصينية 2.5%، بينما هبط اليوان لأدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، مع تنامي مخاوف المستثمرين من اتساع الصراع التجاري.

وعزز الدولار مكاسبه أمام الين ليصل إلى مستوى جديد هو الأعلى في ستة أسابيع عند 111.06 ين.

ولم تتأثر العملة اليابانية بمسح "تانكان" الذي يجريه بنك اليابان المركزي لمعنويات الشركات، والذي أظهر تراجعاً طفيفاً في معنويات كبار المصنعين اليابانيين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.5% أمام نظيره الأميركي، بينما نزل الدولار الكندي 0.3%.