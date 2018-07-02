بورصة دبي للطاقة تُسلم 2 مليار برميل من الخام العماني

أعلنت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، عن وصول حجم التسليم الفعلي من خام نفط عُمان إلى 2 مليار برميل منذ تأسيس البورصة في يونيو 2007، وذلك بعد انتهاء عقد تسليم شهر أغسطس في نهاية شهر يونيو 2018.

وقال علي بن عبدالله الريامي مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة النفط والغاز في سلطنة عمان: "أكدت بورصة دبي للطاقة على كونها المنصة الأمثل والأكثر نجاحاً في تمكين سلطنة عُمان وشركائها والعملاء من تداول العقد الآجل لخام عُمان بأسعار عادلة تتسم بالشفافية. ومما لا شك فيه أن بلوغ حجم التسليم الفعلي 2 مليار برميل هو خير برهان على أن تداول النفط عبر بورصة تخضع لأطر تنظيمية صارمة وآليات تسعير واضحة ومحددة تشكل خطوة إيجابية لكل من المشترين والبائعين".

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على مكانة العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة بوصفه الأكبر عالمياً من حيث التسليم الفعلي، مقارنة بكافة عقود السلع في أي مكان على الصعيد العالمي، وقد بلغ متوسط حجم التسليم الشهري ذروته في العام 2017 حيث بلغ 29 مليون برميل.

من جانبه، قال أحمد شرف رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: "بات العقد الآجل لخام عُمان من بورصة دبي للطاقة الآن يُعَد أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار النفط في العالم. وقد أثبت أنه أحد الأصول الأكثر قيمةً في الشرق الأوسط وآسيا عندما يتعلق الأمر باستكشاف الأسعار وتقييم النفط الخام في جميع أنحاء المنطقة. ويشكل هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه اليوم خير دليل على القيمة النوعية الفريدة لهذه الشراكة بين كل من سلطنة عُمان ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية وإمارة دبي في تقديم العقد الآجل لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة."

وفيما يتعلق بحجم شحنات النفط، فإن 2 مليار برميل تُعَد كافية لتعبئة 1,000 ناقلة نفط عملاقة VLCC، وهي الوسيلة الرئيسية لنقل النفط الخام في أنحاء العالم. أما بالنسبة للقيمة الحالية لـ 2 مليار برميل من خام عُمان، فتقدر بحوالي 150 مليار دولار أميركي.

وتهدف بورصة دبي للطاقة، وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.