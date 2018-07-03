الدولار يتشبث بمكاسبه بعد موجة صعود استمرت 3 أشهر

تماسك #الدولار اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية، مع ترقب المستثمرين محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو، وبيانات الوظائف التي ستؤكد ما إذا كان سيجري رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

من ناحية أخرى، صعد اليورو بعد تسوية خلاف داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بخصوص الهجرة، والذي كان يهدد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1652 دولار.

وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار 0.3% إلى 94.76، بعد أن حقق مكاسب بـ5% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل منذ بداية العام إلى حوالي 3%.

ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر اجتماع شهر يونيو يوم الخميس القادم، وسيقيم المستثمرون البيانات لتحديد ما إذا كان البنك المركزي لا يزال في سبيله لرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام. وتصدر بيانات الوظائف الشهرية في اليوم التالي.

ويظل اليوان الصيني متقلباً قبل يوم السادس من يوليو، الذي سيبدأ فيه سريان رسوم أميركية على صادرات صينية. ونزل اليوان في وقت سابق إلى 6.7204 يوان للدولار، مسجلا أضعف مستوى له منذ أغسطس 2017، قبل أن يتعافى إلى 6.7035.

ويقول متعاملون إن البنوك الحكومية تحاول دعم العملة.