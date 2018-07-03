صعود أسهم الطاقة يقفز ببورصة "وول ستريت"

فتحت #مؤشرات_الأسهم_الأميركية على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي صعدت فيه أسهم شركات الطاقة بدعم من زيادة أسعار النفط، مما يدعم وول ستريت في جلسة قصيرة قبيل عطلة الرابع من يوليو تموز.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 52.21 نقطة أو ما يعادل 0.21 بالمئة إلى 24359.39 نقطة.



وارتفع المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 بمقدار 6.56 نقطة أو ما يعادل 0.24 بالمئة إلى 2733.27 نقطة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وصعد المؤشر #ناسداك المجمع 25.94 نقطة أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 7593.63 نقطة.

وارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت #ليبيا حالة القوة القاهرة في بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في رفع سعر الخام الأميركي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقفز الخام الأميركي 90 سنتاً أو 1.2% إلى 74.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار، مسجلاً زيادة قدرها 80 سنتاً بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج #برنت 50 سنتاً ليصل إلى 77.80 دولار للبرميل.