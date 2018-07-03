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منح "بلاك روك" الترخيص لتقديم خدماتها بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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أصدر مجلس #هيئة_السوق_المالية بالسعودية قراره بالموافقة على الترخيص لشركة #بلاك_روك العربية #السعودية في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في #أعمال_الأوراق_المالية.

وفتحت هيئة السوق المالية #البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال #المؤسسات_الأجنبية_المؤهلة في عام 2015 وخفضت الحد الأدنى للإجرءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضي.

ودعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها على موقعها الإلكتروني.

كلمات دالّة

#أعمال الأوراق المالية, #المؤسسات الأجنبية المؤهلة, #هيئة السوق المالية, #بلاك روك, #السعودية, #البورصة

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