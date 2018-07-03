"هيرمس" تتوقع زخما للبورصة الكويتية في سبتمبر

أصدرت شركة #هيرمس للأبحاث تقريرا أمس توقعت فيه تدفق نحو 400 مليون دولار من #الاستثمارات_الأجنبية إلى #بورصة_الكويت مع المرحلة الأولى للترقية إلى #مؤشر_فوتسي في سبتمبر المقبل، والقيمة نفسها ستتدفق في ديسمبر مع المرحلة الثانية من الترقية.

وتوقع التقرير أن تشهد #البورصة_الكويتية زخما خلال شهر سبتمبر المقبل بالتوازي مع هذه التدفقات.

وقالت هيرميس إن فوتسي راسل ستعلن في 24 أغسطس المقبل عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر #الأسواق_الناشئة والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ 21 سبتمبر المقبل.

وتصدرت أسهم #بنك_الكويت_الوطني وبيت التمويل الكويتي وزين قائمة الأكثر مستفيدين من التدفقات باعتبارها الأسهم الثلاثة الأكبر في البورصة الكويتية من حيث رأس المال.