أسهم اليابان تغلق منخفضة مع تراجع شركات التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الأميركية، مما أثر سلبا على قطاع التكنولوجيا، وانخفاض سهم فاست ريتيلينج ذي الثقل بسبب تباطؤ المبيعات.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.31% ليغلق عند 21717.04 نقطة، بعدما نزل إلى 21604.18 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة مقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت، ما ضغط على المؤشر نيكاي.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 4.44 بالمئة، وأدفانتست كورب 4.29%، وسومكو كورب 4.74%، وسكرين هولدنجز 4.18%.

وكان المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بأسهم التكنولوجيا انخفض 0.86% في بورصة وول ستريت أمس الثلاثاء، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بعدما هوى سهم ميكرون تكنولوجي حين منعتها محكمة أميركية مؤقتا من بيع 26 منتجا من الرقائق في البر الرئيسي.

ونزل سهم فاست ريتيلينج 2.15% بعدما تراجعت مبيعاتها في متاجر يونيكلو المفتوحة منذ 13 شهرا على الأقل في اليابان بنسبة 4% في يونيو/حزيران مقارنة بها قبل عام، حيث قلص الطقس البارد الطلب على الملابس الصيفية.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03% لينهي الجلسة عند 1693.25 نقطة.