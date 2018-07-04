الإسترليني يصعد مع نمو قطاع الخدمات

صعد الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء بعد مسح أظهر أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة اكتسب قوة دافعة الشهر الماضي مما يغذي التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيزيد أسعار الفائدة هذا الصيف.

وبعد بداية بطيئة لعام 2018، يظهر اقتصاد بريطانيا علامات أولية على الانتعاش، فيما فاقت مسوح نُشرت نتائجها هذا الأسبوع لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والخدمات التوقعات.

وقدم هذا بعض الدعم للإسترليني بعد أسابيع من الخسائر بسبب المخاوف بشأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تغادر الاتحاد في مارس/آذار القادم.

وزاد مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الخدمات بأكثر من المتوقع ليسجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 55.1 في يونيو/حزيران وليفوق متوسط توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بأن يظل دون تغيير عند 54.0.

وارتفع الإسترليني إلى 1.3220 دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أيام، من 1.3176 دولار قبل البيانات وابتعد عن أدنى مستوى في عام 2018 البالغ 1.3050 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.18 بنس ويتجه صوب تحقيق أكبر مكسب ليوم واحد أمام العملة الأوروبية منذ لمح البنك المركزي الأوروبي في 14 يونيو/حزيران إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة لا تزال بعيدة.