المعدن الأصفر يتعافى ويلامس أعلى مستوياته بأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء متعافية من أدنى مستوى في 7 أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع #الدولار الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1260.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 1261.10 دولار للأونصة.



وصعد المعدن الأصفر أكثر من 20 دولارا، مقارنة مع المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء عند 1237.32 دولار للأونصة، وهو أضعف مستوى له منذ 12 ديسمبر كانون الأول.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.6 % إلى 1261.30 دولار للأونصة.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات كبرى، بنسبة 0.3 % إلى 94.421 .



ويجد #الذهب دعما في تراجع الدولار، إذ يقلل من تكلفة المعدن المقوم بالعملة الأميركية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بفعل تصاعد المخاوف من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي لفرض رسوم أميركية على واردات صينية بمليارات الدولارات.



وغالبا ما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 16.13 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم أكثر من 1% إلى 950.80 دولار للأونصة.



وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 837.74 دولار للأونصة، بعدما نزل أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2008 عند 793 دولارا للأونصة.

وستبقى الأسواق الأميركية مغلقة اليوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم الاستقلال.