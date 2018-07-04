في ظل أزمة خانقة.. إيران تدشن سوقاً ثانوية للصرف

نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إيرنا) الرسمية، عن محافظ #البنك_المركزي_الإيراني ولي الله سيف، قوله اليوم الأربعاء، إن بلاده دشنت سوقاً ثانوية للصرف الأجنبي.

وأضاف: "في هذه السوق، سيتفق المصدر والمستورد على تغيير العملة الأجنبية، وسيتم تسجيل الصفقة في نظام (معين)".

وهوى سعر #صرف_الريال_الإيراني أمام الدولار الأميركي إلى مستويات تاريخية لم يصلها من قبل، وبلغت قيمة الدولار الواحد نحو 90 ألف ريال إيراني في السوق الموازية.

وتشهد طهران احتجاجات ومظاهرات بسبب #تدهور_العملة_الإيرانية، ووصلت الاحتجاجات إلى أن التجار الإيرانيين هم من قادوا تلك الاحتجاجات بسبب عدم استطاعتهم الحصول على العملات الصعبة، على الرغم من أن العقوبات الأميركية على إيران لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتتراجع العملة الإيرانية منذ شهور، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في المصارف المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد #العقوبات_الأميركية_على_طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.