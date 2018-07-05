اليورو قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم بيانات ألمانية

قبع #اليورو بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، بدعم من بيانات قوية عن الطلبيات الصناعية الألمانية، وآمال بشأن تراجع حدة النبرة الأميركية تجاه شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز المعنويات.

وسجلت الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفاعاً أقوى من المتوقع في مايو، بعد انخفاضها على مدى أربعة شهور متتالية، في ظل زيادة الطلب من المستهلكين المحليين وبقية #منطقة_اليورو.

وفي المعاملات المبكرة في لندن، ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1711 دولار، ليصبح قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 1.1722 دولار. لكن بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينتش، جرى تداول اليورو عند حوالي 1.16905 دولار بارتفاع 0.3% خلال اليوم، غير أنه يظل بعيداً بعض الشيء عن أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات فوق 1.2550 دولار الذي سجله في أوائل فبراير.

ونزل مؤشر #الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.34% إلى 94.34 وهو أدنى مستوى له في أسبوع.

واستقر اليوان إلى حد كبير في الأسواق الخارجية عند 6.6466 يوان للدولار، ليظل بعيداً عن أدنى مستوى في 11 شهراً، الذي سجله يوم الثلاثاء عند 6.7344 يوان بعد تصريحات مطمئنة من يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).