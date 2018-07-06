هكذا تفاعلت الأسواق بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ

هبط #الدولار اليوم الجمعة مع دخول رسوم أميركية على واردات صينية حيز التنفيذ، لكن الاستجابة الضعيفة من جانب #أسواق_العملات للإجراء ترجح أن هذا التصعيد كان إلى حد كبير موضوعا في حسابات #المستثمرين الذي يركزون الآن على تقرير الوطائف الأميركية الذي من المنتظر خروجه في وقت لاحق من اليوم.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ اليوم، لكن الاستجابة بين العملات الكبرى كانت محدودة إلى حد ما.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177، مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يونيو/حزيران في اليوم السابق.

وساعد هذا #اليورو على الارتفاع إلى 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 يونيو/حزيران.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7405 دولار أميركي.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.1% إلى 110.56 ين، بينما ظل اليوان الصيني ضعيفا أمام الدولار، إذ انخفض 0.2% إلى 6.6506 يوان للدولار.

ولم يسجل #الجنيه_الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.3224 دولار.

إلى ذلك، قلصت أسعار #الذهب خسائرها اليوم الجمعة مع ضغط #الرسوم_الجمركية_الأميركية على بضائع صينية على #الدولار، ما عزز المخاوف من نشوب حرب تجارية كاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت هيلين لاو المحللة الاقتصادية دي أرجوناوت سيكيوريتيز "إذا تصاعدت #الحرب_التجارية قد تبيع الصين بعد ذلك أوراقا مالية أميركية وتشتري ذهبا. سيكون هذا حدثا كبيرا".

موضوع يهمك تداولت أسعار #الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم الاثنين، في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات... الذهب مستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة الأميركية أسواق المال





وانخفض الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1256.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط إلى 1252.15 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

لكن المعدن الأصفر اتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس/آب 0.1% إلى 1257.50 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 0.5% إلى 16.06 دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 945.97 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 842.70 دولار للأونصة.