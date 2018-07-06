مبيعات أجنبية تكبد بورصة مصر 12.3 مليار جنيه في أسبوع

استقرت مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الحمراء، لتتكبد غالبية الأسهم خسائر أسبوعية حادة، مواصلة سلسلة النزيف والخسائر التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر.

وخيم البيع على تعاملات المستثمرين الأجانب، مقابل مشتريات مصرية وعربية طفيفة، ما عزز من استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط واستمرار خسائر غالبية الأسهم المدرجة، في ظل غياب المحفزات التي تعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين وخاصة الأفراد الذين يترقبون الطروحات الحكومية التي لم يعلن عنها حتى الآن.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسرت الأسهم المدرجة نحو 12.3 مليار جنيه تعادل ما نسبته 1.36 بالمئة بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 910.8.9 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 898.5 مليار جنيه بإغلاق جلسة أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 1.37 بالمئة فاقداً نحو 223 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 16125 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس مقابل نحو 16348 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.49 بالمئة فاقداً نحو أربعة نقاط بعدما انخفض من مستوى 804 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 800 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.35 بالمئة فاقداً نحو 28 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2062 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2034 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

وخلال جلسة تعاملات أمس الخميس، بلغ حجم التداول نحو 199.9 مليون سهم، بقيمة 830.22 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية.

وعلى مستوى البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، فقد تراجع خلال جلسة أمس الخميس بنسبة 1.13 بالمئة مسجلاً مستوى 84.75 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 63.33 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي بلغ نحو 178.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 144.4 مليون جنيه و34.4 مليون جنيه على التوالي.