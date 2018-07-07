سحب 24 مليار دولار من بورصات أوروبا بشهرين

قال خبراء لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش إن المستثمرين سحبوا أموالا من أسهم الأسواق الناشئة والأوروبية على مدى الشهرين الماضيين مع التأثير السلبي للمخاوف بشأن حرب تجارية.

وقال البنك إن نحو 24 مليار دولار سُحبت من صناديق الأسهم الأوروبية و 13 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة في الأسابيع الثمانية الفائتة في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة هجومها على شركائها التجاريين الرئيسيين.

وفرضت واشنطن رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار وردت بكين بالمثل.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ربما تستهدف فرض رسوم على سلع صينية تزيد قيمتها عن نصف تريليون دولار في نهاية المطاف.

وفي أسبوع حتى الرابع من يوليو تموز، سحب المستثمرون نحو 2.9 مليار دولار من الأسهم الأوروبية، ليستمر نزوح التدفقات من أسهم أوروبا للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وخسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة مليار دولار لتواصل تكبد خسائر للأسبوع السابع على التوالي.