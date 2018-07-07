"بيتكوين" تحصد 36% من مكاسب العملات الرقمية

حققت العملات الرقمية مكاسب أسبوعية هزيلة، لكن عملة "بيتكوين" تمكنت من اقتناص نحو 36 بالمئة من إجمالي المكاسب التي بلغت نحو 12.8 مليار دولار.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 5 بالمئة رابحة نحو 12.8 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 256.1 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد الماضي لتسجل نحو 268.9 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، صعدت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 4.2 بالمئة بعدما ارتفعت إلى مستوى 6645 دولارا، مقابل نحو 6377 دولارا في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي رابحة نحو 268 دولارا.

وصعدت القيمة السوقية الإجمالية لعملة بيتكوين بنسبة 4.21 بالمئة رابحة نحو 4.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 109.2 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 113.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتستحوذ بذلك على ما يقرب من 36 بالمئة من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 3.97 بالمئة إلى 471 دولارا، مقابل نحو 453 دولارا رابحة نحو 18 دولارا.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 45.5 مليار دولار إلى مستوى 47.4 مليار دولار رابحة نحو 1.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.17 بالمئة.

وارتفعت عملة "ريبل" بنسبة 4.4 بالمئة مرتفعة من مستوى 0.45 دولار إلى مستوى 0.47 دولار رابحة نحو 0.02 دولار.

وراتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 3.88 بالمئة رابحة نحو 0.7 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 18 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل نحو 18.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

وصعدت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 7.57 بالمئة مضيفة نحو 0.61 دولار بعدما صعدت من مستوى 8.05 دولار إلى مستوى 8.66 دولار.

وصعدت قيمتها السوقية بنسبة 6.94 بالمئة رابحة نحو 0.5 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 7.2 مليار دولار إلى نحو 7.7 مليار دولار.

وارتفعت عملة "ليتكوين" بنسبة 3.61 بالمئة إلى مستوى 83.2 دولار مقابل نحو 80.3 دولار مضيفة نحو 2.9 دولار.

وبلغت مكاسبها الإجمالية نحو 0.2 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 4.5 مليار دولار إلى نحو 4.7 مليار دولار.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 0.67 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 733 دولار مقابل نحو 738 دولار خاسرة نحو 5 دولارات.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 0.78 بالمئة فاقدة نحو 0.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 12.7 مليار دولار إلى مستوى 12.6 مليار دولار.