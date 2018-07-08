الإدراجات تعود للبورصة الكويتية بعد غياب 3 أعوام

بعد غياب امتد لثلاثة أعوام، عادت الإدراجات إلى #البورصة_الكويتية مع إعلان شركة المتكاملة القابضة، التابعة لمجموعة بودّي العائلية، عن إدراج الشركة الأحد 15 يوليو المقبل.

ويأتي هذا الإدراج لينهي حالة العزوف عن الطروحات الأولية في البورصة الكويتية التي كان آخرها شركة ميزان القابضة في يونيو 2015.

وحسب بيان صحافي للشركة، فقد أغلقت عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لشركة المتكاملة بتغطية 230%، وما يعادل نسبة قدرها 35% من رأسمال الشركة، حيث حقق الطرح الخاص لعدد 76 مليون سهم بسعر 730 فلسا للسهم الواحد نحو 130 مليون دينار كويتي.

وحققت "#المتكاملة" أرباحاً صافية بلغت 13.3 مليون د.ك في العام2017 أي بواقع 60.5 فلس للسهم الواحد، بنمو بلغ 36%.

وحول مؤشرات عام 2018، فقد حققت الشركة المتكاملة خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت نحو 5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 3.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك 50% نمواً في الأرباح.

يذكر أن الشركة المتكاملة القابضة تأسست عام 2005، ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار كويتي، وهي شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل من خلال شركاتها التابعة في مجال تأجير وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة، وذلك في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل أساسي.