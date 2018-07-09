ارتفاع احتياطي الصين الأجنبي إلى 3.112 تريليون دولار

ارتفعت احتياطيات الصين من #النقد_الأجنبي على غير المتوقع في يونيو حزيران، رغم المخاوف من #حرب_تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة التي هزت الأسواق.



وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين أن الاحتياطيات زادت 1.51 مليار دولار في يونيو حزيران إلى 3.112 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بواقع 14.23 مليار دولار في مايو أيار.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.6 مليار دولار إلى 3.10 تريليون.

موضوع يهمك أظهر بيان صادر عن البنك المركزي الصيني تقلص احتياطياته الأجنبية بواقع 99 مليار ونصف المليار دولار إلى ثلاثة تريليونات... احتياطيات المركزي الصيني تنخفض بـ99.5 مليار دولار أسواق



وكان نزوح رؤوس الأموال يمثل خطرا كبيرا على الصين في بداية 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وضعف #الدولار ساهما في الانتعاش القوي لليوان مما دعم الثقة في #الاقتصاد.



وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من #الذهب إلى 74.071 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، من 77.323 مليار دولار في نهاية مايو أيار.