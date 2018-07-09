الإسترليني يتراجع عقب استقالة وزير الخارجية البريطاني

تراجع الجنيه #الإسترليني، اليوم الاثنين، بعد أن استقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، من منصبه، بينما ارتفعت الأسهم بفعل أنباء الاستقالة.

وأعقبت استقالة جونسون استقالة سابقة لديفيد ديفيز وزير "بريكست" الذي يدير ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي قدمها احتجاجاً على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لما بعد مغادرة الاتحاد.

وانخفض الإسترليني 0.2% من نحو 1.3340 دولار، ليجري تداوله عند 1.3259 دولار. ومقابل اليورو، تراجع الإسترليني 0.4% إلى 88.62 بنس.

في المقابل، عزز مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني مكاسبه قليلا مع تراجع الجنيه الإسترليني.