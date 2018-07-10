أسواق المال الإماراتية الأكثر جاذبية بالخليج..ما السبب؟

تصدرت #أسواق_المال_الإماراتية قائمة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج، وذلك عقب بلوغ الأسعار مستويات سعرية مغرية لجميع فئات المستثمرين.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد وصل متوسط مكرر ربحية الشركات المدرجة فيها 12.97 مرة مع بداية شهر يوليو 2018، مقارنة مع 14 مرة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017.

وكانت أسعار غالبية الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين انخفضت خلال الأشهر الأخيرة بنسب كبيرة، وذلك إثر عمليات جني أرباح التي تعرضت لها أو تداول شريحة منها، بعد خصم الأرباح التي جرى توزيعها على المساهمين فيها عن عام 2017.

وبحسب خبراء في قطاع الاستثمار، فإن مؤشر #مكرر_الربحية_للأسهم يعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مديرو محافظ الاستثمار وكبار المستثمرين، إلى جانب مؤشر مضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية، وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالاستثمار في الأسواق المالية.

ووفقاً للإحصاءات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تجاوز إجمالي قيمة الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في الأسواق المالية على مساهميها 33 مليار درهم، منها نحو 32 مليار توزيعات نقدية، والمتبقية عبارة عن أسهم منحة.

وجاءت هذه التوزيعات السخية للشركات بعدما حققت أرباحاً كبيرة عن عام 2017، حيث بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم.

ويتضح من خلال الإحصاءات الرسمية أن مكرر ربحية قطاع العقار كان الأكثر جاذبية، حيث وصل إلى 9.94 مرة، تلاه قطاع البنوك الذي وصل فيه متوسط مكرر الربحية 10.02 مرة، فيما بلغ بالنسبة لقطاع الخدمات 10.07 مرة، و11.74 مرة لقطاع العقود.

وعلى صعيد قطاع التأمين، فقد وصل مكرر الربحية إلى 12.73 مرة، وفي قطاع الضيافة 12.93 مرة. وكان مكرر الربحية في قطاع الطاقة الأعلى من حيث مكرر الربحية، بعدما وصل إلى 16.24 مرة.