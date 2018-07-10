هيئة السوق السعودية تمنح أول تصريحين للتقنية المالية

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على منح أول تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين، وذلك لتقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية (Crowd funding) في المملكة، وهما شركة "منافع" للاستثمار وشركة "سكوبير".

ويأتي هذان التصريحان كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية التي أطلقتها الهيئة في بداية العام الحالي، حيث تسعى لفتح المجال أمام شركات التقنية المالية لدفع المنافسة في السوق المالية، من أجل تقديم الخدمات المتعلقة بالسوق بطرق مبتكرة، تواكب تطلعات المشاركين فيها، ومن هذه الخدمات منصات تمويل الملكية الجماعية، التي تلعب دوراً مهماً في تمويل رواد الأعمال وأصحاب #المشاريع_الصغيرة_و_المتوسطة.

ويعد تصريح مختبر التقنية المالية أحد مبادرات استراتيجية الهيئة "برنامج الريادة المالية 2020"، الذي يسهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج تحقيق #رؤية_المملكة_2030.

وأوضح وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن البدء في منح تصاريح مختبر التقنية المالية لخدمات التمويل الجماعي يهدف إلى إتاحة الفرص للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نشاطها، وذلك من خلال الجمع بينها وبين المستثمرين المهتمين عن طريق منصات إلكترونية تُعرض فيها أسهم الشركات الراغبة في الحصول على التمويل.

وأفاد الدكتور السجان أن منصات #التمويل_الجماعي ستساعد في تلبية احتياج رأس المال لدى رواد الأعمال من الشباب والشابات، ذوي الأفكار التجارية الجديدة، مما سيؤدي إلى سد الفجوة القائمة حالياً بين أصحاب المشاريع الجديدة وقنوات التمويل التقليدية.