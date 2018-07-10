الليرة التركية تلتقط الأنفاس عقب خسائر الإعلان الحكومي

عوضت #الليرة_التركية اليوم الثلاثاء، الجانب الأكبر من الخسائر التي تكبدتها الليلة الماضية، بعد أن انخفضت نحو 3% عقب إعلان الرئيس رجب طيب #أردوغان عن حكومته الجديدة التي سيتولى فيها صهره منصب وزير الخزانة والمالية.

وخلا التشكيل الوزاري الجديد من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك، الذي كان يُنظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد لاقتصاد السوق في الحكومة السابقة.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 4.6640 ليرة للدولار، بعد أن انخفضت إلى 4.75 الليلة الماضية. وأغلقت الليرة يوم الجمعة عند 4.5745. وكانت العملة التركية فقدت نحو خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.

ويأتي تعيين براءت ألبيرق صهر أردوغان وزيراً للخزانة والمالية، في وقت ينتاب القلق المستثمرين بشأن مسعى أردوغان لتعزيز سيطرته على السياسة النقدية.

وكتب تيموثي آش، الخبير لدى بلوباي لإدارة الأصول على تويتر: "سيتعين على ألبيرق التحرك سريعاً جداً لإعادة طمأنة الأسواق المالية، وسيحتاج إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي".

وقال مرسوم اليوم إن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات. وفي السابق كان مجلس الوزراء صاحب قرار تعيين محافظ البنك المركزي ولمدة خمس سنوات.