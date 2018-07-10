عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

هزات عنيفة لاقتصاد إيران تصعد بالتضخم لـ 150%

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

يمر اقتصاد إيران بهزات عنيفة أدت إلى هبوط حاد في سعر الريال أمام الدولار، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات الاقتصادية على طهران والجهات المتعاملة معها.

وعلى إثر ذلك تم تفعيل الاتفاق النقدي بين إيران وتركيا للتعامل بالريال والليرة، في محاولة أخيرة للالتفاف على العقوبات الأميركية.

يُذكر أن المركزي الإيراني يتابع إبرام اتفاقيات نقدية مع العراق وروسيا وأذربيجان للتعامل بالعملات الوطنية.

وبلغ معدل التضخم في إيران معدلات مقلقة جدا للعام 2018 على النحو التالي:

يناير: 10%

فبراير: 25%

أبريل: 65%

مايو: 87%

يونيو: 150%.

كلمات دالّة

#أسعار, #التضخم, #إيران, #اقتصاد, #هزات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر