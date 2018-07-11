الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوتر التجاري

انخفضت #أسعار_الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي زاد فيه الدولار مقابل #اليوان بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على سلع صينية، مما تسبب في تصاعد توترات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وزادت إدارة ترمب حدة نزاعها التجاري مع #الصين، مهددة بفرص رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وجاء هذا النبأ بعد أن فرضت واشنطن رسوما نسبتها 25% على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي. وردت بكين على الفور بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بنفس القيمة تستوردها الصين.
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اقتصاد
وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1251.43 دولار للأونصة. وفي الجلسة السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى مستوى في أسبوع عند 1246.81 دولار للأونصة.
وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3% إلى 1252.30 دولار للأونصة.
وهبط اليوان الصيني في الأسواق الخارجية إلى 6.6918 للدولار، ليتراجع أكثر من 0.5% بالمقارنة مع مستوياته في أواخر التعاملات الأميركية وليقترب من أدنى مستوى في 11 شهرا عند 6.7344 والذي لامسه في الثالث من يوليو تموز.
ويزيد ارتفاع #العملة_الأميركية تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى غير الدولار المقوم به المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.8% إلى 15.92 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.5% إلى 837.70 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة انخفاض المعدنان لأدنى مستوياتهما منذ الثالث من يوليو تموز.
وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 938.03 دولار للأونصة بعد أن هبط لأدنى مستوى في أسبوعين عند 934.35 دولار.