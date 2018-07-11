تفاقم النزاع التجاري يوقف موجة صعود الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تصاعد نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة، مما سينهي على ما يبدو ارتفاعاً استمر ست جلسات متتالية.

وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، وتراجع مؤشر داكس الألماني الزاخر بشركات التصدير 1.2%، فيما نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1%.

وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية، وسجلت أسهم الشركات الأكثر انكشافاً على الرسوم الجمركية أكبر انخفاض على المؤشر ستوكس. وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6% ومؤشر قطاع السيارات 1.5%.

وانصب التركيز على الأسهم المنفردة مع قرب موسم الإعلان عن نتائج الأعمال.

وهوى سهم "إنديفيور" بنحو ثلث قيمته، بعدما قالت شركة صناعة الأدوية إن أرباح عام 2018 ستأتي أدنى من توقعاتها، بعد تأثرها بإطلاق نسخ نوعية من عقارها الأكثر مبيعاً لمعالجة إدمان الأفيون في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم "بيربري" 4.4% بعدما أعلنت شركة بيع السلع الفاخرة تحديثاً بشأن بيانات الربع الأول.

وصعد سهم "بارات ديفلوبمنتس" البريطانية لبناء المنازل بأكثر من 2%، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع زيادة أرباحها 9% في العام الحالي.

وفيما يتعلق بأنباء الدمج والاستحواذ، تراجع سهم "سكاي" للتلفزيون البريطانية 1%، بعدما أعلنت شركة "توينتي فرست سينشري فوكس" المملوكة لروبرت مردوك، أنها وافقت على الاستحواذ على "سكاي" مقابل 32.5 مليار دولار، لتتفوق بذلك على عرض من مجموعة "كومكاست" الأميركية المنافسة.