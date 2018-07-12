الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي بعد تصريحات أردوغان

تراجعت #الليرة_التركية إلى مستوى قياسي مقابل #الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.9767 ليرة للدولار قبل أن تقلص خسائرها اليوم الخميس بفعل مخاوف تتعلق بالإدارة الاقتصادية والسياسة النقدية في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الأكثر قوة في #تركيا.



وفقدت الليرة نحو 22% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي حيث يخشى المستثمرون من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض #أسعار_الفائدة.



وذكرت صحيفة حريت نقلا عن تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين بعد أول جولة خارجية له منذ تنصيبه "لدينا كثير من الأدوات. أعتقد أننا سنشهد تراجعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة".



ومن المقرر أن تجتمع لجنة #السياسة_النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو تموز. ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان في محاولة لدعم العملة.



إلى ذلك، عين أردوغان يوم الاثنين الماضي صهره براءة البيرق، وزيرا للمالية والخزانة في حكومة ولايته الجديدة.

وأثار انتقال البيرق المفاجئ من وزارة الطاقة، قلقا في الأسواق المالية التي شعرت بالاستياء أيضا لغياب نائب رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شيمشيك الذي كان مهندس السياسات الاقتصادية للحكومة.

وبرزت مخاوف في الأسواق بعد تقليل أردوغان من أهمية مخاطر #التضخم الذي تجاوز 15% في حزيران/يونيو للمرة الأولى في نحو عقد ونصف من الزمن.

وتراجعت الليرة إلى 4.9767 في المعاملات الآسيوية قبل أن ترتفع إلى 4.8300 بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.