مفاوضات استحواذ ترفع خسائر بورصة مصر لـ 21 مليار جنيه

تكبدت الأسهم المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال الجلسات الماضية، فيما رفعت من خسائرها خلال الأسبوعين الماضيين لتسجل ما يقرب من 21 مليار جنيه.

وقال متعاملون في السوق، إن ما أثير قبل أيام حول إعلان شركة غلوبال تليكوم القابضة، تلقيها عرض شراء لأصولها في شركة جاز والعمليات التابعة من شركة "فيون" مقابل 2.55 مليار دولار، تسبب في حالة من الضبابية وسيطرة القلق على المستثمرين الذين واصلوا البيع بطريقة عشوائية، لكن في المقابل، أعلنت غلوبال تليكوم القابضة أن دراسة العرض جارية من قبل المجلس.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، خسرت الأسهم المدرجة نحو 20.9 مليار جنيه تعادل ما نسبته 2.3 بالمئة بعدما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 910.8 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع قبل الماضي ليسجل نحو 889.9 مليار جنيه بإغلاق جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال النصف الأول من الشهر الجاري بنسبة 2.86 بالمئة فاقداً نحو 469 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 15879 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس مقابل نحو 16348 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.6 بالمئة فاقداً نحو 29 نقطة بعدما انخفض من مستوى 804 نقاط بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي ليسجل مستوى 775 نقطة بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 3.5% فاقداً نحو 72 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2062 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 1990 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

لكن خلال تعاملات أمس الخميس، سيطرت مبيعات المستثمرين المصريين والعرب على حركة المؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46%، كما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.58 بالمئة، وأيضاً تراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.37%.

لكن تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت نحو 573 مليون جنيه. وبلغ حجم التداول نحو 137.9 مليون سهم، بقيمة 589.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافٍ شراء بلغ نحو 17.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافٍ بلغ نحو 15.5 مليون جنيه و2.2 مليون جنيه على التوالي.