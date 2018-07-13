"هيرميس": إتمام أول طرح لأسهم شركة تمويل في بورصة لندن

أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، إتمام الطرح العام لشركة "ASA International ‘ASA’" في بورصة لندن للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر شركة "ASAI" أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم، حيث تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وأفريقيا.

وقامت المجموعة المالية #هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، إلى جانب شركة "Investec plc"، وقامت شركة "Citigroup Global Markets" بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، بينما قامت "Keefe, Bruyette &Woods" بدور المدير الرئيسي للاكتتاب.

وشهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي "Catalyst Microfinance Investors (CMI)" بطرح حصة 40% من أسهم "ASAI" في بورصة لندن أو ما يعادل 40 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك بسعر 3.13 جنيه استرليني للسهم. وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 313 مليون جنيه استرليني وقت إتمام القيد بالسوق الرئيسي لبورصة لندن تحت كود "ASAI".

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس في لندن، على خالپي، إن هذه الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في #الأسواق_الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق مطلع عام 2017.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات بعد مرور عام ونصف فقط من بدء تنفيذ تلك الاستراتيجية ومن بينها التوسع المباشر في ثلاثة أسواق جديدة، والارتقاء بمنظومة التسويق والتوزيع عبر افتتاح مقرات جديدة في نيويورك ولندن وباكستان وكينيا وبنجلاديش، وكذلك تنمية قدرتنا على تنفيذ عمليات التداول لتغطي 95% من الأسواق المدرجة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وأخيًرا تصدرت المجموعة المالية هيرميس قائمة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة ضمن استطلاع "Extel 2018".

وأشار إلى أن نجاح الطرح العام لأسهم شركة "ASAI" يعكس مجددًا قدرة المجموعة المالية هيرميس على تنفيذ كبرى الصفقات بالأسواق المبتدئة مستفيدة من شبكة المقرات التي تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التي تضاهي المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن شركة "ASAI" لديها محفظة قروض تبلغ قيمتها 300 مليون دولار تقريبًا لحوالي 1.9 مليون عميل من أصحاب الدخول المنخفضة ورواد أعمال أغلبهم من النساء في قارتي آسيا وأفريقيا.

وتقوم الشركة بخدمة عملائها من خلال شبكة فروع تضم حوالي 1400 فرع وتضم ما يقرب من 9 آلاف موظف في كل من الهند وباكستان وغانا ونيجيريا والفلبين وكينيا وميانمار وسريلانكا وأوغندا ورواندا وسيراليون وتنزانيا. وقد بلغت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب 43.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، وهو نمو سنوي بمعدل 64 في المئة.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، إن الشركة أثبتت قدرتها على خدمة قاعدة عملاء تضم أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اقتناص فرص الاستثمار الجذابة بكافة الأسواق التي تعمل بها الشركة.

وأضاف أن الشركة نجحت في الاستفادة من فريق العمل الذي يضم أفضل الكفاءات وخبرته الواسعة بالأسواق الناشئة والمبتدئة في تأمين الصفقات الكبرى باعتبارها واحدة من أبرز شركات التمويل إلى جانب دورها في الربط بين #صناديق_الاستثمار_العالمية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو الجذابة بالأسواق المبتدئة.