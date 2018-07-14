"EOS" تنافس "Bitcoin" بأكبر خسائر العملات الرقمية

عمقت العملات الرقمية خسائرها الأسبوعية لتتجاوز 30 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وفيما حصدت "بيتكوين" أكثر من 31 بالمئة من إجمالي الخسائر الأسبوعية للعملات الرقمية، جاءت عملة "إي أو إس" بمقدمة العملات التي حققت أكبر خسائر أسبوعية بنحو 22 بالمئة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 10.87 بالمئة خاسرة نحو 30.2 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 277.8 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد الماضي لتسجل نحو 247.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap" تراجعت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 8.31 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 6263 دولارا، مقابل نحو 6831 دولارا في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي فاقدة نحو 568 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.2 بالمئة خاسرة نحو 9.6 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 117 مليار دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 107.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتستحوذ بذلك على ما يقرب من 31.78 بالمئة من إجمالي خسائر العملات الرقمية.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 11.76 بالمئة إلى 435 دولارا مقابل نحو 493 دولارا خاسرة نحو 58 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 49.5 مليار دولار إلى مستوى 43.8 مليار دولار خاسرة نحو 5.7 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 11.51 بالمئة.

وهوت عملة "ريبل" بنسبة 12.24 بالمئة متراجعة من مستوى 0.49 دولار إلى مستوى 0.43 دولار خاسرة نحو 0.06 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 10.41 بالمئة خاسرة نحو ملياري دولار بعدما تراجعت من مستوى 19.2 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل نحو 17.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

وتكبدت عملة "أي أو إس" خسائر عنيفة بنسبة 22.7 بالمئة فاقدة نحو 2.05 دولار بعدما هوت من مستوى 9.03 دولار إلى مستوى 6.98 دولار.

وهوت قيمتها السوقية بنسبة 22.5 بالمئة خاسرة نحو 0.1.8 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 8 مليارات دولار إلى نحو 6.2 مليار دولار.

فيما حققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 9.46 بالمئة بعدما تراجعت إلى مستوى 698 دولارا مقابل نحو 771 دولارا خاسرة نحو 73 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 9 بالمئة فاقدة نحو 1.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 13.2 مليار دولار إلى مستوى 12 مليار دولار.

وتراجعت عملة "ليتكوين" بنسبة 9.41 بالمئة إلى مستوى 77 دولارا مقابل نحو 85 دولارا فاقدة نحو 8 دولارات.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 0.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 4.8 مليار دولار إلى نحو 4.4 مليار دولار.