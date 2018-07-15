بعد 3 سنوات..الإدراجات تعود لسوق الكويت عبر "المتكاملة"

تم إدراج شركة "المتكاملة القابضة" التابعة لمجموعة "بودّي" العائلية اليوم الأحد، في السوق الكويتية، وستكون الشركة في السوق الأولى ضمن أسهم قطاع الصناعة.

وقال جاسم مصطفى بودي رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة القابضة، في مقابلة مع "العربية" إن نشاط الشركة يتضمن توفير المعدات المتخصصة لقطاع النفط والغاز، مشيراً إلى الأزمات الجيوسياسية، التي أثرت في زيادة الطلب على خدمات هذا القطاع.

وأضاف أن الشركة استمرت "بتوزيع الأرباح منذ السنة الأولى لتأسيسها منذ حوالي 12 سنة إلى اليوم دون انقطاع بالتوزيع" موضحاً أن سياسة توزيع الأرباح تتناسب مع قيمة الأرباح الاجمالية وبنسب تصل إلى 50% من الأرباح.

ويأتي إدراج المتكاملة بعد غياب الإدراجات عن البورصة منذ آخر إدراج لشركة "ميزان" في يونيو 2015.

يذكر أن شركة "الوطني للاستثمار"، مدير الإدراج، كانت قد أعلنت أن عملية الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لشركة "المتكاملة" تمت بتغطية وصلت إلى 230%، بما يعادل نسبة 35% من رأسمال الشركة.

وجمع الطرح الخاص لـ76 مليون سهم بسعر 730 فلساً للسهم الواحد، نحو 130 مليون دينار كويتي.

وكانت "المتكاملة" حققت أرباحاً صافية بنحو 13 مليون دينار العام الماضي.

يذكر أن شركة "المتكاملة" القابضة تأسست عام 2005، ويبلغ رأسمالها 22 مليون دينار، وتعمل في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية بشكل أساسي.