900 مليون درهم تداولات مستثمرين صينيين بأسواق الإمارات

بلغ عدد المستثمرين الصينيين في أسواق المال الإماراتية 817 مستثمراً مع نهاية العام 2017، وتجاوزت قيمة تداولاتهم نحو 900 مليون درهم، وفقاً للأرقام الرسمية التي أظهرت أيضاً وجود أكثر من 15 مؤسسة استثمارية صينية تعمل في الأسواق.

ووصل عدد صفقات البيع والشراء التي نفذها مستثمرون صينيون 4543 صفقة في سوق دبي المالي خلال 2017، والأسهم المتداولة 159.13 مليون سهم بقيمة 326 مليون درهم.

وقال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن "السوق تمتلك قاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة تتجاوز 840 ألف مستثمر يمثلون ما يزيد عن 200 دولة، أما فيما يخص المستثمرين الصينيين المسجلين في السوق فيصل عددهم إلى 566 مستثمراً يمتلكون 76.2 مليون سهم من أسهم الشركات المدرجة في السوق".

وبشأن عناصر الجذب التي تتمتع بها أسواق الإمارات بشكل عام، والتي يمكن أن تساهم في زيادة حجم الاستثمارات الصينية، أكد السركال أن الأسواق الإمارتية تعد إحدى أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة، وذلك بفضل تطور بنيتيها التنظيمية والأساسية وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها كانعكاس مباشر لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدلات نمو جيدة ومستدامة. وتحتل الإمارات المرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى عربياً بين أكثر اقتصادات العالم تنافسية وفق تقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وتأتي أسواق المال في الإمارات ضمن مراتب متقدمة على صعيد تطور السوق وحماية حقوق المستثمرين.